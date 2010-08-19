В Москву приехала «Дикая Роза»

Телезвезда конца девяностых годов, известная отечественным зрителям по сериалу «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», Вероника Кастро приехала в Москву. Визит актрисы и певицы носил деловой характер. Она принимала участие в съемках гала-концерта теле-шоу «Минута славы». Перед российскими поклонниками 58-лентяя Вероника предстала в облике блондинки. Несмотря на ее возраст, госпожа Кастро сохранила отличную фигуру и выглядела обворожительно. Что не удивительно, ведь она пользуется услугами лучших косметологов и пластических хирургов Латинской Америки. На съемки исполнительница роли Марианны привезла с собой 3 чемодана сценических костюмов. Съемочная группа «Минуты славы» отметили благожелательность и простоту мексиканской артистки.