Дрю Берримор и Джастин Лонг остались друзьями

В отношениях между бывшими возлюбленными, снявшимися в фильме На расстоянии любви, опять совет да любовь. Дрю Берримор и Джастин Лонг, встречавшиеся на съемках фильма На расстоянии любви и рассорившиеся вскоре после их окончания, вернулись к хорошим отношениям. Правда, Дрю по прежнему хранит происходящее между ними в тайне, даже будучи в офисе газеты London Telegraph: «Кажется, я не в том месте, чтобы позволить себе выражения вроде «не ваше дело», но все же». Чуть больше журналу New York сообщил Джастин Лонг: «На самом деле, мы любим друг друга. Я молю Господа, чтобы она всегда была в моей жизни. Сначала мы были просто друзьями, но дружба между нами во время отношений и останется всегда. Она прежде всего».