Белорусские «Песняры» объявили войну ансамблям-клонам

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" зарегистрировал свой товарный знак в России. Как сообщает 19 августа "Интерфакс", отныне "настоящие" "Песняры" намерены привлекать к ответственности музыкальные коллективы, зарабатывающие на славе оригинального белорусского ансамбля. По словам художественного руководителя ансамбля Вячеслава Шарапова, регистрация товарного знака в Роспатенте призвана положить конец "истории, которая происходит в последние годы с 'Песнярами'". "Теперь все наши коллективы-спутники должны подумать о том, что их деятельность может иметь юридические последствия", - отметил Шарапов, указывая на коллективы, которые имеют в названии слово "песняры". Он также посоветовал "клонам" белорусского ансамбля перестать вводить в заблуждение поклонников творчества оригинальных "Песняров" и задуматься об исключении из своих названий намеков на творческую преемственность. "'Песняры' должны быть одни", - подчеркнул Шарапов, выразив надежду, что "до судов дело не дойдет". Деятельности БГА "Песняры", официально признанных правопреемником оригинального ансамбля, существенно мешают коллективы-клоны, ведущие активную гастрольную деятельность, отмечает Шарапов. По его словам, были случаи, когда на предложение выступить в том или ином российском городе оригинальным "Песнярам" отвечали, что коллектив с таким названием там уже побывал. Вокально-инструментальный ансамбль "Песняры" под управлением Владимира Мулявина был образован в Минске в 1969 году. Пик популярности ансамбля пришелся на 1970-е годы, в течение которых "Песняры" выпустили пять пластинок и активно гастролировали, в том числе и за рубежом. В 1998 году "Песняры" раскололись и перестали выступать в прежнем составе. В 2003 году после смерти Владимира Мулявина ансамбль фактически прекратил свое существование, однако на его месте появились несколько музыкальных коллективов, имеющих в своем названии ссылку на "Песняров" и исполняющих песни из их оригинального репертуара.