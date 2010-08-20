Noize MC не участвует в политических акциях

В это воскресенье на Пушкинской площади в Москве, 22 августа, должен пройти митинг-концерт в поддержку Химкинского леса. В числе звездных участников значатся как малоизвестные коллективы, так и долгожители отечественной рок-сцены: «ДДТ», «ОтЗвуки Му», «Телевизор». Ранее анонсировалось так же и участие рэпера Noize MC. Однако, позже его имя исчезло из афиш грядущего мероприятия.Как оказалось, музыкант категорически не хочет, чтобы его имя хоть как-то связывали с политическими акциями. Одним из организаторов митинга выступает движение «Солидарность». «Мы вообще не участвуем в каких-либо политических акциях», - прокомментировал отказ Noize MC от выступления его директор. Однако этот ответ не всех удовлетворил. Многие связывают это решение рэпера с недавними событиями в Волгограде и запретом на проведение концерта в Чебоксарах, а также с поступлением в адрес исполнителя угроз, что его «будут везде закрывать на 10 суток, если он не перестанет петь ТАКИЕ песни».