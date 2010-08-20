Киркоров и Басков померились достоинством

О взаимной неприязни российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова и золотого голоса России Николая Баскова не писал разве что ленивый. На днях между ними разразился новый скандал. Поводом для него послужило высказывание Баскова на одном из светских мероприятий на Лазурном Берегу Средиземноморья. Прямо со сцены он объявил что за выступление на вечеринке он берет "минимум 100 тысяч евро", а Киркоров - 30 тысяч в той же валюте. Инфорация попала в блоги и Интернет запестрел заголовками типа "Киркоров упал в цене". "30 тыс. евро? — удивился Филипп. — Он что, имел в виду одну песню? А вообще могу заметить, что у Баскова проблемы, и серьезные. Не только с арифметикой. Главное — он дурно воспитан!" Киркоров был просто возмущен неподобающим поведением коллеги: "Это просто свинство — обсуждать со сцены гонорары коллег, выдавать желаемое за действительное! Так говорить — не иметь достоинства: ни мужского, никакого. И вообще, озвучивают свои якобы фантастические гонорары только те, кто и денег таких никогда не видел". Филипп Бедросович настолько разошелся, что предположил что тенор работает на светских вечеринках за еду, в то время как он гастролирует по стране. Более того представители Филиппа заявляют, что на сегодняшний день он единственный артист, выступающий стабильно с аншлагами по всей стране. "Таким количеством концертов с битковыми аншлагами, как у меня, может похвастаться только Леонтьев, другим подобное и в самом сне не снилось", - гордо поведал артист "Московскому комсомольцу". В то время ходят слухи, что на выступление Баскова собирается всего треть зала.