Мадонну обвинили в воровстве

Компания предъявила Мадонне иск, заявив, что звезда содрала название линии одежды с торговой марки Material Girl. Компания L.A.Triumph, Inc. потребовала возбудить уголовное дело касательно торговой марки Material Girl, продающей одежду с 1997 года, и одноименной торговой марки Мадонны, появившейся в этом году. Согласно предоставленным документам, Мадонна (она же Мадонна Луиза Вероника Чикконе) украла название популярной марки молодежной одежды для своей линии под тем же брендом. Напоминаем, что во втором студийном альбоме Мадонны Like a Virgin есть песня под названием Material Girl, ставшая фактически визитной карточкой звезды. L.A. Triumph ждет от федерального суда публичного подтверждения, что использование Мадонной бренда Material Girl является «жульничеством» на рынке. В дополнение этому публичному подтверждению L.A. Triumph требует от суда, чтобы тот приказал Мадонне передать всю прибыль, вырученную от данной линии одежды. Мадонна пока никак не комментирует происходящее.