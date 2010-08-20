Влад Топалов переживет все этапы любви в новом клипе

Съемки клипа Влада Топалова на песню “Make Mine” пройдут в клубе Soho Rooms 23 августа. Снимать видео по традиции доверили Константину Черепкову, успешно сотрудничавшему с Топаловым в работе над клипами “Perfect Criminal” и “Satisfied”. В будущем ролике Влад обещает снова предстать в непривычном для него амплуа. «Мы хотим создать нечто совершенно иное, - делится с Intermedia планами певец. - “Make Mine” - это моя история взаимоотношений с девушкой, история переживаний, разлук и встреч. И мы подумали, что ничего так не передает эмоции, как движение. Специально к этому клипу мы подготовили сложный танец. Не уверен, что удастся снять все с первого дубля, но накал страстей я вам точно гарантирую». Между тем, по задумке режиссера, снимать все танцы планируют как раз без повторов. Чтобы отношения героев клипа не успели остыть (а за короткий промежуток им предстоит пережить аж все этапы любви — начиная с первого поцелуя и первого секса и заканчивая расставанием), г-н Черепков задумал смонтировать даже не клип, а настоящую танцевальную антрепризу в реальном времени.