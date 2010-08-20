«Бандэрос» по привычке спели в Турции

Группа «Бандэрос» 18 августа вернулась из турецкого курортного города Кемер, где дала концерт в клубе «Инферно». По словам pr-менеджера коллектива Натальи Милявской, выступления в Турции стали для ребят из «Бандэрос» неотъемлемой частью концертной деятельности. До конца августа музыканты будут находиться в Москве, где им предстоит принять участие еще в нескольких концертах, а на 30 августа у «Бандэрос» запланировано выступление в Казахстане. Г-жа Милявская в беседе с корреспондентом Intermedia подчеркнула, что группа любит петь в Казахстане, поскольку там у нее большой фан-клуб, и концерты всегда проходят при аншлаге.