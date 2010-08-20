Тим Бертон снимет два фильма со сценаристами «Эда Вуда»

Тим Бертон примет участие в двух проектах, в которых также заняты Скотт Александр и Ларри Карацевски, сценаристы фильма "Эд Вуд", сообщается на сайте Collider. Первым проектом стал кукольный мультфильм "Семейка Аддамс". Достаточно давно известно, что Бертон назначен режиссером этой ленты, однако информация об участии Александра и Карацевски в качестве сценаристов появилась только сейчас. Карацевски пообещал, что они постараются показать известную семью с неожиданной стороны. Второй проект был предложен Бертону самими сценаристами. Речь идет о фильме "Большие глаза" ("Big Eyes"), рассказывающем о судьбе американской художницы Маргарет Кин (Margaret Keane). Ее работы, на которых изображены дети с непропорционально большими глазами, получили известность в 60-х годах прошлого века. Однако в качестве автора картин был указан Уолтер Кин, супруг Маргарет. После развода супруги Кин обратились в суд, чтобы решить вопрос обладания правами на картины. На судебном заседании были установлены два мольберта. Маргарет и Уолтер должны были нарисовать что-либо, чтобы доказать свое авторство. Маргарет с заданием справилась, а ее бывший муж рисовать отказался, сославшись на травму плеча. В результате суд вынес решение в пользу Маргарет Кин. Именно эту историю и планируют экранизировать Александр и Карацевски. Предполагается, что они станут режиссерами "Больших глаз". Видимо, Бертону предлагается стать продюсером проекта. Байопик Эда Вуда, "худшего кинорежиссера в мире", был снят Тимом Бертоном в 1994 году. В фильме были заняты актеры Джонни Депп, Билл Мюррей, Сара Джессика Паркер, Мартин Ландау и Патрисия Аркетт. Фильм получил ряд престижных премий, в том числе два "Оскара" - за лучшую мужскую роль второго плана и лучший грим.