Джоли выделила 100 тыс евро пострадавшим от стихии в Пакистане

Анджелина Джоли выделила 100 тысяч евро в помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Пакистане, сообщает France Press со ссылкой на источник в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Наводнение в Пакистане, вызванное мощными муссонными ливнями, стало самым сильным в регионе за последние 80 лет. Были разрушены тысячи домов, в наиболее пострадавших регионах потоки воды смыли целые деревни. По последним данным, общее число пакистанцев, в той или иной степени пострадавших от наводнения, к настоящему времени составляет 20 миллионов человек, более 1,6 тысячи человек погибли. По словам представителя УВКБ, актриса, которая приехала во Францию на премьеру своего нового экшн-триллера "Солт", действительно пожертвовала эту сумму.