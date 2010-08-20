«Океан Ельзи» презентовали новое видео

19 августа «Океан Ельзи» презентовали на официальном сайте группы www.okeanelzy.com клип на песню «Онлайн» с альбома «Dolce Vita». В основе клипа - видео с концерта, который состоялся в столичном Дворце спорта 3 июня с.г. в рамках годового «Dolce Vita тура» в поддержку одноименного седьмого студийного альбома О.Е. А в День независимости, 24 августа в 23:00 телеканал «1+1» продемонстрирует сокращенную ТВ-версию киевского концерта Dolce Vita тура «Океан Ельзи». Напомним, годовой тур в поддержку седьмого альбома группа начала в марте 2010 года. За первую часть тура (март-июнь) музыканты дали более 50 концертов в России, Беларуси и Украине, а также приняли участие в нескольких крупнейших рок-open-air фестивалях СНГ (в частности, «Нашествие», «Сотворение Мира»). Вторая часть Dolce Vita тура начнется 17 сентября на Дальнем Востоке, Сибири и центрально-европейской части России, продолжится на североамериканском континенте (США, Канада), пройдет в городах Западной Европы. По предварительным планам летний тур «Океан Эльзы» должен завершиться в декабре 2010 года финальным концертом в Киеве. Актуальное расписание тура - на официальном сайте группы http://www.okeanelzy.com/ru/events/ в разделе «Афиша»