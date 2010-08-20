Валерия провела отпуск на лайнере

Певица Валерия, которая всегда старается уделить побольше времени своей семье, провела незабываемый отдых на пассажирском лайнере. Как стало известно "ТД", артистка с супругом Иосифом Пригожиным и детьми отправились в плавание вдоль берегов Франции на 10-ярусном корабле. Вместе с собой супруги взяли и маму Валерии, которая, несмотря на возраст, прекрасно выглядит. За время отдыха семья артистки брала персональные уроки катания на водных лыжах и скутере. По словам артистки, повсюду пропагандирующей здоровый образ жизни, в поездке она не забывала заниматься йогой и тренироваться на суперсовременном тренажере, который подарил певице Иосиф Пригожин. – Мы провели фантастические дни! Были в Монако и Испании, – рассказала Валерия. – Лазурный Берег – все-таки лучшее место для отдыха всей семьей!