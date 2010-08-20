Идрис Эльба сыграет Алекса Кросса

Идрис Эльба станет вторым, после Моргана Фримана, исполнителем роли Алекса Кросса, обязанного своим рождением писательскому таланту признанного мастера детективов Джеймса Паттерсона. Основой фильму послужит двенадцатый роман «Кросс» из общей серии про детектива Кросса. Сюжет книги описывается следующим образом: «Знаменитый детектив Алекс Кросс решил отойти от дел и вернуться к частной практике психотерапевта. Но старый друг, детектив Сэмпсон, попросил его стать независимым консультантом по делу о серийном насильнике, терроризирующем Вашингтон. Алекс без особой охоты соглашается помочь — и вскоре обнаруживает, что почерк преступника соответствует манере действий безжалостного маньяка по прозвищу Мясник, одной из жертв которого когда-то стала жена самого Кросса. Однако Мясник бесследно исчез еще десять лет назад. Неужели он вернулся?..» Автор адаптированного сценария — Керри Вильямсон, режиссёр — Дэвид Туи. Картину планируется запустить в производство будущей весной. В настоящий момент для реализации проекта подыскивается студия. Напомним, что Морган Фриман сыграл Алекса Кросса в экранизации романов «Целуя девушек» и «И пришёл паук».