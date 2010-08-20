Карина Кокс провела отпуск с любимым в Сен-Тропе

Карина Кокс, решила посвятить свой заслуженный непродолжительный летний отпуск своему молодому человеку. Сорвавшись из душной задымленной Москвы она улетела в Сен-Тропе, где полным составом оттягивалась рэп-тусовка во главе с самим новым Карининым боссом Тимати. Карина еще не познала всей прелести ночных клубов на одном из самых крутых курортов в мире, поэтому вечеринки до самого рассвета были в новинку для нее. - Я очень хотела попасть на день рождения к Тиману, для этого мне даже пришлось поменять обратный билет. Ребята всегда рассказывали, что это просто феерическая тусовка, - рассказала Life Showbiz Карина. - Но такого трэша я даже не могла придумать. Празднование началось уже утром у бассейна гостиницы. Мы буквально купались в шампанском - вылили друг на друга 27 бутылок. Ни на минуту Карина не расставалась со своим парнем Эдиком, больше известным под именем DJ M.E.G., ведь в следующем году у певицы вряд ли будет свободное время наедине с ним. Кокс, буквально месяц назад покинувшая со скандалом группу «Сливки», в которой была бессменным лидером на протяжении целых десяти лет, планирует покорить российскую поп-сцену со своим соул-проектом.