Музыкант Уайклеф Джин не сможет бороться за пост президента Гаити

Имя американского музыканта Уайклефа Джина (Wyclef Jean) не значится в утвержденном списке кандидатов на пост президента Гаити, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник в местном избирательном совете. Уроженец Гаити музыкант и продюсер Уайклеф Джин подал документы, необходимые для регистрации его кандидатуры на участие в президентских выборах в начале августа 2010 года. Ожидалось, что на выборах, которые пройдут в карибском государстве 28 ноября, Уайклеф будет представлять партию Viv Ansanm. Полный список утвержденных кандидатов в президенты Гаити должен быть опубликован позднее в пятницу. Известно, что помимо музыканта желание баллотироваться в президенты выразили 33 человека. Звезда хип-хопа Уайклеф Джин, продавший более 31 миллиона копий своих пластинок, родился и провел ранее детство на Гаити, а в возрасте девяти лет вместе с родителями переехал в Нью-Йорк. Организованная им в 2005 году благотворительная организация Yele Haiti провела мощную кампанию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших от землетрясения на Гаити. На Гаити 12 января произошло землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера. По данным правительства Гаити, землетрясение унесло жизни более 222 тысяч человек и нанесло материальный ущерб на сумму в 5,6 миллиарда евро.