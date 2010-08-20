Warner Bros. возмутил анимационный презерватив в очках «а-ля Гарри Поттер»

Киностудия Warner Bros. подала в суд на швейцарского производителя презервативов "Harry Popper". Американский концерн, стоящий за экранизациями книг Джоан Роулинг, подозревает, что компания Magic X намеренно нарушила авторские права студии. Warner Bros. требует, чтобы суд запретил выпуск презервативов под маркой "Harry Popper", сообщает The Daily Star. Юристы Warner Bros. полагают, что каждый, кто видит упаковку презервативов "Harry Popper", автоматически ассоциирует продукцию Magic Х с Гарри Поттером. На упаковке, вызвавшей недовольство студии, изображен облизывающийся анимационный персонаж-презерватив в круглых очках "а-ля Гарри Поттер" и волшебной палочкой в руке. Юристы Magic X, отмечает The Daily Telegraph, уверены, что продукция компании не имеет никакого отношения к фильмам Warner Bros. Бренд "Harry Popper" был зарегистрирован в Швейцарии в 2006 году, тогда как первый фильм Warner Bros., поставленный по произведениям Роулинг, вышел в 2001 году. На данный момент рынок товаров, которые производятся с использованием бренда "Гарри Поттер" (Harry Potter), оценивается в 15 миллиардов долларов. Ранее Warner Bros. уже неоднократно приходилось защищать свои права на бренд "Гарри Поттер". В 2008 году студия безуспешно судилась с индийской кинокомпанией Mirchi Movies, на чьи деньги снимается фильм о мальчике по имени Хари Путтар. Название фильма "Хари Путтар" было зарегистрировано компанией Mirchi Movies в 2005 году.