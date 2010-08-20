Анна Нетребко отменила собственную свадьбу

38-летняя оперная певица Анна Нетребко, несколько лет назад получившая в дополнение к российскому также и австрийское гражданство, до сих пор не может оформить отношения со своим женихом, уругвайским "баритоном" Эрвином Шроттом, из-за "бюрократических проволочек". Как пишут Дни.Pу, церемония бракосочетания пары, которая должна была проходить в Вене, отложена на неопределенный срок, а может и вовсе не состоятся. Виной тому сложные бюрократические процедуры, которые необходимо пройти в Австрии, чтобы вступить в брак. В интервью австрийскому еженедельнику Seitenblicke Magazin Шротт некоторое время назад заявил, что место и дата свадьбы уже определены, и на нее даже приглашены родственники. Однако свадьба так и не состоялась. На днях причину такого решения в интервью изданию Bunte объяснила сама Нетребко. По словам артистки, это ее инициатива и Эрвин поддерживает ее решение: у звездной пары просто нет времени на оформление документов. "Нам не нужны никакие бумаги!" - цитирует Анну КП. "У нас есть сын, мы - нормальная семья, только без брака", - объяснил Шротт немецкой прессе. Он также рассказал, весьма интересные подробности их личной жизни. В частности, певец сообщил, что его возлюбленная страдает приступами ревности, в пылу которых может даже покусать его. Анна Нетребко - обладательница "серебристого" сопрано, лауреат Всероссийского конкурса вокалистов им. М.И. Глинки (1993) и международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова (1996), а также лауреат высшей театральной премии CASTA DIVA (1998) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (1999).