Флэшмоб накануне дня рождения Майкла Джексона пройдет в Женеве

. Флэшмоб в память о легенде поп-музыки Майкле Джексоне пройдет в Женеве 28 августа, накануне дня рождения короля поп-музыки, сообщает в пятницу Tribune de Geneve. Знаменитый поп-певец скончался 25 июня 2009 года, в день его кончины по всему миру прошли стихийные флэшмоб акции, люди танцевали на площадях мировых столиц в память о своем кумире. В Женеве, накануне дня, когда музыканту исполнилось бы 52 года, поклонники намерены дружно станцевать под песню They don't care about us. Идея проведения флэшмоба принадлежит трем женевским девушкам 25 лет - Летисии, Алин и Ребеке. В конце июня поклонницы короля поп-музыки были разочарованы тем, что в их городе не было организовано никаких памятных мероприятий, связанных с годовщиной смерти Джексона. После этого они решили, что надо обязательно отметить его день рождения. Для того, чтобы привлечь как можно больше участников флэшмоба, организаторы создали специальную группу в международной социальной сети Facebook. Там же они разместили видео с хореографией, чтобы желающие принять участие в акции могли потренироваться. Кроме того, девушки обзвонили школы танцев и пригласили их учеников примкнуть к мероприятию. Перед проведением акции ее участники, чтобы отточить движения, организуют две репетиции - они пройдут 22 и 27 августа в женевском парке Eaux-Vives. Ожидается, что 28 августа во флэшмобе примут участие до нескольких сотен человек. А 29 августа, в день рождения Джексона, его поклонники соберутся в Английском саду (Jardin Anglais) на берегу озера, чтобы в спокойной атмосфере послушать песни короля поп-музыки.