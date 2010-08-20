Татьяна Пискарева: «Большинство конкурсантов не готовы к Евровидению»

чера стартовал украинский отборочный тур песенного конкурса «Евровидение-2011». После первого конкурсного дня своими впечатлениями поделилась специальный комментатор отборочных туров «Евровидения-2011», заслуженная артистка Украины, Татьяна Пискарева. Известная певица признала, что большинство артистов оказались просто неподготовленными именно к отбору на «Евровидение». «Почти все исполнители показали хороший вокал, но, к сожалению, они пели песни, которые совсем не подходят для этого конкурса, - прокомментировала первый день украинского отбора Татьяна. - Преимущественно у каждого из конкурсантов есть и голос, и красивая внешность, но вот со стилем пения они еще не определились. А ведь Европу надо чем-то удивлять! И сделать это с помощью народных песен или мировых хитов будет крайне сложно, поэтому артистам надо более тщательно подходить именно к своему репертуару». Как рассказала Татьяна Пискарева, вчера большое количество совсем неизвестных участников преследовали только одну цель: придти и заявить о себе. Поэтому было бы неплохо разделить молодых начинающих артистов и более известных и опытных на группы в разные дни отбора. Но все же популярной украинской артистке в первый конкурсный день больше всего понравились именно молодые исполнители. По мнению Татьяны Пискаревой, полностью раскрыться и показать себя лучше всех на сцене удалось заводной девичьей группе «Заклепки» и начинающей певице Злате Огневич.