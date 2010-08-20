Верка Сердючка пройдёт в полуфинал «Евровидения» вне конкурса

20 августа 2010, 18:07

В этом году к "Евровидению" начали готовиться раньше, чем в прошлом. В течение двух дней, 19-20 августа, состоится отбор 30 полуфиналистов. Среди них в феврале отберут победителя. На участие в конкурсе подали заявки около 300 желающих со всей Украины, сообщает "Радио Свобода". Заместитель генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины Валид Арфуш рассказал, какие отличия нынешнего национального отбора сравнительно с предыдущими годами. "Отличие от прошлогоднего отбора, - это то, что у нас больше времени будет подготовиться, - говорит он. - Мы начали ровно за полгода до определения имени финалиста. Единственное, мы надеемся, что будет так, как в прошлом году, - это прозрачность, никакой заангажированности. Мы хотели бы, чтобы победил действительно тот человек, который этого заслуживает". По словам Арфуша, ныне заявку на участие в отборочном конкурсе подало уже около 50 артистов - среди них певицы Джамала, Юлия Войс, группы "Заклёпки", "Пара Нормальних", "фабриканты" Алексей Матиас и Дмитрий Каднай. В жюри, которое будет избирать полуфиналистов, кроме Валида Арфуша, вошли актриса Руслана Пысанка, певица Камалия, музыкальный продюсер НТКУ Влад Багинский и другие. Валид Арфуш подчёркивает, что в зависимости от уровня исполнителей, которые будут принимать участие в отборе, количество полуфиналистов будет изменяться. Кроме того, уже сейчас в адрес НТКУ поступило около 300 заявок. Исполнители приходят без предварительной аккредитации и регистрируются на месте перед входом в клуб "Ольмека-бич", что в Гидропарке в Киеве, где и проходят отбор. Также Валид Арфуш подтвердил информацию о том, что, кроме таких певцов, как Анастасия Приходько, Джамала, Эль Кравчук, свою заявку на участие подала и Верка Сердючка (Андрей Данилко). Данилко в образе Верки Сердючки уже принимал участие в этом конкурсе в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. В общем отборе Сердючка принимать участия не будет. Арфуш аргументирует это тем, что человек, который получил второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", имеет право на некоторые льготы. Поэтому в полуфинал Данилко попадёт автоматически. А уже в феврале судьба Данилко решится так же, как и у остальных участников, путём смс-голосования украинцев. Сейчас количество заявленных участников пока ещё значительно меньше, чем тех, кто реально появился на отборе. Организаторы говорят, что выступления большинства участников ещё впереди. От уровня подготовки участников, которые уже исполнили свои произведения, судьи не в большом восторге, отмечает актриса Руслана Пысанка. "Есть люди, которые мне показались симпатичными, но сказать, что кто-то меня поразил, я не могу, - говорит она. - Я ещё не увидела такого артиста, что я смогла бы сказать, что этот человек, по моему мнению, должен ехать от Украины на "Евровидение". По мнению членов жюри и участников отбора, нынешний участник от Украины должен быть необычным, спеть позитивную, энергетически сильную песню и иметь яркое шоу. По поводу конкурсной песни в этом году ввели новое правило. "Артисты могут исполнять любую известную украинскую песню, а в финале уже должны спеть оригинальную композицию. Если среди полуфиналистов будут люди с ограниченными финансовыми возможностями, телекомпания поможет им. Найдём автора, который напишет для них песню", - цитируют Валида Арфуша "Экономические известия".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять