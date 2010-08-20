Верка Сердючка пройдёт в полуфинал «Евровидения» вне конкурса

В этом году к "Евровидению" начали готовиться раньше, чем в прошлом. В течение двух дней, 19-20 августа, состоится отбор 30 полуфиналистов. Среди них в феврале отберут победителя. На участие в конкурсе подали заявки около 300 желающих со всей Украины, сообщает "Радио Свобода". Заместитель генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины Валид Арфуш рассказал, какие отличия нынешнего национального отбора сравнительно с предыдущими годами. "Отличие от прошлогоднего отбора, - это то, что у нас больше времени будет подготовиться, - говорит он. - Мы начали ровно за полгода до определения имени финалиста. Единственное, мы надеемся, что будет так, как в прошлом году, - это прозрачность, никакой заангажированности. Мы хотели бы, чтобы победил действительно тот человек, который этого заслуживает". По словам Арфуша, ныне заявку на участие в отборочном конкурсе подало уже около 50 артистов - среди них певицы Джамала, Юлия Войс, группы "Заклёпки", "Пара Нормальних", "фабриканты" Алексей Матиас и Дмитрий Каднай. В жюри, которое будет избирать полуфиналистов, кроме Валида Арфуша, вошли актриса Руслана Пысанка, певица Камалия, музыкальный продюсер НТКУ Влад Багинский и другие. Валид Арфуш подчёркивает, что в зависимости от уровня исполнителей, которые будут принимать участие в отборе, количество полуфиналистов будет изменяться. Кроме того, уже сейчас в адрес НТКУ поступило около 300 заявок. Исполнители приходят без предварительной аккредитации и регистрируются на месте перед входом в клуб "Ольмека-бич", что в Гидропарке в Киеве, где и проходят отбор. Также Валид Арфуш подтвердил информацию о том, что, кроме таких певцов, как Анастасия Приходько, Джамала, Эль Кравчук, свою заявку на участие подала и Верка Сердючка (Андрей Данилко). Данилко в образе Верки Сердючки уже принимал участие в этом конкурсе в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. В общем отборе Сердючка принимать участия не будет. Арфуш аргументирует это тем, что человек, который получил второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", имеет право на некоторые льготы. Поэтому в полуфинал Данилко попадёт автоматически. А уже в феврале судьба Данилко решится так же, как и у остальных участников, путём смс-голосования украинцев. Сейчас количество заявленных участников пока ещё значительно меньше, чем тех, кто реально появился на отборе. Организаторы говорят, что выступления большинства участников ещё впереди. От уровня подготовки участников, которые уже исполнили свои произведения, судьи не в большом восторге, отмечает актриса Руслана Пысанка. "Есть люди, которые мне показались симпатичными, но сказать, что кто-то меня поразил, я не могу, - говорит она. - Я ещё не увидела такого артиста, что я смогла бы сказать, что этот человек, по моему мнению, должен ехать от Украины на "Евровидение". По мнению членов жюри и участников отбора, нынешний участник от Украины должен быть необычным, спеть позитивную, энергетически сильную песню и иметь яркое шоу. По поводу конкурсной песни в этом году ввели новое правило. "Артисты могут исполнять любую известную украинскую песню, а в финале уже должны спеть оригинальную композицию. Если среди полуфиналистов будут люди с ограниченными финансовыми возможностями, телекомпания поможет им. Найдём автора, который напишет для них песню", - цитируют Валида Арфуша "Экономические известия".