Олейников стал жертвой жмотов

Илья Олейников выздоравливает. Актера выписали из больницы, куда он загремел в результате теплового удара. Несчастье произошло на съемочной площадке. – На улице было почти сорок градусов, – поведал нам один из актеров. – А в павильонах температура доходила до пятидесяти с лишним. Продюсеры говорили: не можем установить кондиционеры, потому что они создают помехи в работе техники. Брехня! На самом деле эти жмоты банально экономили. Из-за бешеного спроса цены на охлаждающие приборы в Москве поднялись в разы, а одним вентилятором студию не охладишь! – За полтора месяца аномальной жары мы ежедневно принимали шквал звонков от сотрудников киногрупп, – рассказали нам в профсоюзе актеров Москвы. – Люди почти рыдали: в павильонах – ад. Мы отвечали: давайте привлекать продюсеров к ответственности. Но жалобщики тут же шли на попятную: мол, если продюсеры узнают, кто на них настучал, – больше снимать не будут. И клали трубку. Олейников тоже не стал катить бочку на бедных продюсеров и сказал, что в его плохом самочувствии виновата жара и никто больше.