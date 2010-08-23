Миллионер Волочковой живет в Южном Бутово?

Анастасия Волочкова прожужжала всем уши рассказами о новом возлюбленном – чилийском миллионере. Якобы они познакомились во время заграничного гастрольного тура. Олигарх был сражен красотой, статью и манерами русской балерины. – Он каждый день дарил мне огромные букеты цветов, – взахлеб рассказывает Настя. – Пригласил на ранчо, оно у него огромное. Мы летали на его личном самолете, и он все время спрашивал: «Настенька, тебе не страшно, всё хорошо?» А ведь я после развода с мужем Игорем забыла, что такое внимание настоящего мужчины! Напоследок дон Мигель, так его зовут, подарил мне породистого скакуна стоимостью в миллион долларов. Откровения балерины появились в нескольких изданиях. К страстным речам была приложена фотография чилийского мужчины-мечты. Импозантный, представительный человек где-то за пятьдесят, с бородкой, седоватый. Все бы хорошо, но… Кое-кто из столичной телетусовки признал в олигархе… актера массовых сцен, периодически снимающегося в телевизионных программах и фильмах московских киностудий по ставке 500 рублей за актерскую смену. – Нет, я ничего не перепутал, у меня прекрасная зрительная память, – уверял нас бригадир массовки из телецентра «Останкино». – Зовут то ли Володя, то ли Валера. И живет где-то на окраине Москвы. Он говорил, я забыл – Южное Бутово или Бирюлево? Пару раз во время ночных смен он еще канючил: «Ребята, уже поздно, отпустите меня, а то на метро опоздаю, ехать далеко». На фото смотрится реальным олигархом – хороший актер! Зачем Волочкова устроила этот цирк – всё ради пиара? Не исключено, что через паузу Настя может заявить, что журналисты перепутали и поместили вместо снимка олигарха фото совершенно постороннего человека. Вика Цыганова, певица: – Человек, гармонично развитый, не нуждается в таких действиях. Мне обидно за тех людей, которые редкие свои таланты и способности тратят на пустоту. Придумывают, сочиняют глупые истории и кормят этой брехней человечество. Алексей Воробьев, актер: – Может, этот мужик из Бутово – подпольный миллионер? Может, правда преподносил дорогие подарки? (Смеется.) Если серьезно, пиар-ходы, в том числе с придумыванием себе мнимых женихов или невест, – нормальная практика для светской тусовки. Очень многие артисты так делают. Хотят, чтобы о них лишний раз поговорили, обсудили их жизнь. Ничего ужасного в этом желании нет. Ну, а Настя может сказать, что пошутила насчет миллионера. Как красивую и обаятельную женщину, ее обязательно простят!