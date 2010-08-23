Телеканал «1+1» готує нове шоу

Телеканал «1+1» оголошує про запуск у виробництво головного розважального шоу осіннього сезону «Зірка+Зірка». «Зірка+Зірка» - це вокальний конкурс у якому беруть 28 яскравих зірок, 14 несподіваних дуетів. Вести програму буде ще один приголомшливий тандем: Вєрка Сердючка + Юрій Горбунов - пара справжніх зірок, які не втратили здатності жартувати не лише над своїм оточенням, але й над собою. Що вони і робитимуть протягом проекту! А жартувати буде над ким, адже у проекті «Зірка+Зірка» співатимуть відомі актори театру і кіно, спортсмени, топ-моделі та телеведучі. Випробують вони свої голосові здібності у парі із професійними вокалістами, популярними співаками. Репертуар учасників буде складатися із улюблених хітів вітчизняної та світової музики. Оцінювати співочі зіркові дуети будуть члени журі (оцінками) та глядачі у залі (голосуванням). Щотижня з проекту вибуватиме одна з пар, яка набрала найменше балів журі і проти якої проголосували глядачі. Переможці визначаться наприкінці проекту. Але у таких шоу, як і в Олімпіаді, головне - не перемога, а участь!