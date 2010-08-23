Кеша и Эшли Грин прийдут на MTV VIDEO MUSIC AWARDS

В этом году MTV докажет всем, что одна ночь может изменить ход музыкальной истории. На 27-ой ежегодной церемонии MTV Video Music Awards впервые выступят самый востребованный подросток поп-индустрии Джастин Бибер и новая звезда медиа-пространства Би.о.Би. Таким образом, артисты присоединятся к уже ранее объявленным Канье Уэсту, Дрейку и группе Florence + The Machine. Напомним, что Джастин Бибер номинирован в категории «Лучший новый артист», а Би.о.Би номинирован в общей сложности в пяти категориях. Свое присутствие на церемонии подтвердили певица Кеша и актриса сумеречной саги Эшли Грин. О новых выступлениях и гостях церемонии будет сообщено дополнительно. Также сохраняется одна из главных интриг будущей церемонии: кто же будет ведущим? «Матерь божья! Я просто не могу поверить! Я так счастлив, что спою на MTV Video Music Awards! Это доказательство того, что мечты сбываются, и нужно только верить и упорно трудиться для достижения своих целей, как я», – прокомментировал новость о своем будущем выступлении Джастин Бибер. В этом году MTV Video Music Awards смогут увидеть более 1,2 миллиарда людей по всему миру. Эту возможность им обеспечит глобальная телесеть MTV, состоящая из 65 каналов. В дополнении к этому, более двухсот интерактивных медиа-ресурсов MTV расширят доступ к информации о церемонии. MTV Video Music Awards 2010 пройдет в театре Nokia, в Лос-Анджелесе, 12 сентября.