В честь Дня Независимости «Подъем» устроит грандиозную вечеринку

Чтобы вместе со всей страной отметить главный праздник нашей страны, «Подъем» на день раньше выйдет из отпуска. И кардинально поменяет время выхода! - Конечно же, мы не могли пропустить эту дату, - признается продюсер «Подъема» Мария Павличук. - Причем нам хотелось отметить ее как-то по-особенному. За годы независимости уже сложилась традиция: настоящий праздник начинается вечером, когда украинцы собираются вместе, вспоминают прошедшие годы, желают своей стране долгого и счастливого будущего. Мы решили, что «Подъем» в этот день должен последовать сложившейся традиции. И на один день изменили время выхода «Подъема». 24 августа программа появится в эфире в 22.05. Для нас это очень интересный эксперимент! Ведь у вечернего формата – совсем иные рамки, чем у формата утреннего. Праздник В День Независимости «подъемовцы» планируют устроить в прямом эфире настоящую вечеринку с «живой» музыкой, песнями и танцами. Кроме того, готовятся прямые включения с главной площади страны – Площади Независимости. И, конечно, на «огонек» в студию заглянут многие известные люди. «Подъемовцы» ждут в гости политиков, спортсменов, известных продюсеров и артистов. - Мы собираемся вспомнить не только о становлении нашего государства в целом, но и о том, как развивался в эти годы украинский шоу-бизнес, - объясняет Маша Павличук. – Поэтому в студии программы будут звучать хиты прошлых лет. Новый сезон 24 августа «подъемовцы» отмечают двойной праздник. Ведь с этой даты для утренней программы начинается новый сезон. - В первый после отпуска рабочий день мы хотим собрать в студии «Подъема» всех ведущих «Нового», чтобы они рассказали зрителям о новых проектах канала, - говорит Мария Павличук. Ну а 25 августа «Подъем» вернется в привычные временные рамки: начиная со среды, жизнерадостная троица ведущих будет говорить Украине: «Доброе утро!» в 7 часов утра.