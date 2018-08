Дебора Энн Уолл сыграет в инди-драме

Звезда сериала «Настоящая кровь», актриса Дебора Энн Уолл, примет участие в съёмках драмы итальянского режиссёра Роберто Фаенца «Однажды эта боль вам пригодится» ("Someday This Pain Will Be Useful to You"). В основе фильма лежит одноимённый бестселлер Питера Кэмерона о 18-летнем парне Джеймсе Свеке, очень одиноком, умном и чувствительном, отторгаемым собственной семьёй из-за своей нелюдимости и непохожести на неё. Юноша близок к тому, чтобы купить себе домик в тихом месте и поселиться в уединении и на всю жизнь, вместо того, чтобы поступать в университет. Его семейство, в свою очередь, замышляет сбагрить отпрыска к психиатру для основательной промывки мозгов. Главного героя сыграет Тоби Регбо («Господин Никто»); а Дебора Энн Уолл исполнит роль его старшей сестры Джиллиан, которая пытается влюбить в себя своего профессора и пишет мемуары в надежде нажиться на повальном увлечении ими простых обывателей. В картине также снимаются: Эллен Бёрстин, Марсия Гэй Харден, Люси Лиу и Стивен Лэнг («Аватар»). Финансирование англоязычного проекта полностью осуществляется итальянской стороной, включая компанию RAI Cinema. Съёмки фильма начнутся в ближайшее время в Нью-Йорке.