Музыканты «Esthetic Education» занялись сольными проектами

Участники недавно распавшейся группы Esthetic Education занялись сольными проектами. Как рассказала корреспонденту Intermedia бывший директор команды Алина Власова, экс-клавишник группы Дмитрий Шуров сейчас работает над собственным проектом «Пьянобой» и уже приступил к записи дебютного диска. В него в числе прочих войдут композиции «Смысла нет» и «Ведьма», уже известные по радиоэфиру. Запись материала проходит в России и Италии, а сроки выхода пластинки пока не определены. Кроме того, по словам г-жи Власовой, бывший басист Esthetic Education Юрий Хусточка сейчас работает с французской группой (названия которой уточнить не удалось), в связи с чем часто бывает во Франции. Параллельно с работой за границей Юрий организует различные музыкальные фестивали на Украине.