Дарен Линн Баусман снова попугает зрителя

Даррен Линн Баусман планирует съёмки хоррор-триллера «11 11 11». В основе сюжета — идеи реально существующей организации об эзотерическом значении повторяющихся чисел, таких, к примеру, как 11:11, и существовании неких хранителей духа, повелевающих ими. События фильма вращаются вокруг 11 небесных врат, последние из которых откроются ровно на 49 минут, так же, как это было 11 ноября 2011 года. Сам Баусман так комментирует свои планы: «Вся моя карьера, начиная с "Пилы" и заканчивая "Генетической оперой" свидетельствует о пристрастии находить новые способы тормошить людей. И я снова хочу это сделать. Мы возьмём эту идею об 11:11 и дадим ей ужасающее развитие». Съёмки планируется начать этой осенью.