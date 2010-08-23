Ани Лорак, Повалий и Сердючка поздравят украинцев с Днем Независимости

В понедельник, 23 августа, в 21:25 телеканал «Интер» покажет прямую трансляцию концерта ко Дню Независимости Украины с главной площади страны – Майдана Независимости. На протяжении двух с половиной часов поздравлять украинцев с государственным праздником будут популярные отечественные исполнители и художественные коллективы. Среди них – Таисия Повалий, Ирина Билык, Ани Лорак, Верка Сердючка, Гайтана, Алена Винницкая, Евгения Власова, Николай Гнатюк, Лама, группы «Алиби», «Авиатор» и многие другие. А чтобы телезрители не отвлекались от торжественного мероприятия, его трансляция пройдет без единого рекламного блока!