«Ниндзя-черепашки» вернутся в 2012-м

Если кто воспринял майскую новость о перезапуске Ninja Turtles под продюсерским началом Platinum Dunes как неумную шутку, то можете расслабиться: перезагрузка все-таки состоится, и это будет не анимационная лента в духе недавнего TMNT, а полноценный игровой блокбастер. Во всяком случае, "чисто ради поржать" Майкл Бэй и товарищи не стали бы нанимать "тяжелую артиллерию" в лице сценаристов "Железного человека" Арта Маркума и Мэтта Холлоуэя. Все серьезней некуда: планируется затяжная франшиза уровня "Трансформеров". На написание скрипта парочке, ответственной помимо прочего за готовящийся ремейк "Горца", отпущено время до октября. Совместный гонорар, как утверждают, оставил миллион долларов. Съемки планируется начать уже в начале следующего года, релиз предположительно состоится в 2012-м. Наработки кинотрилогии о черепашках, атаковавшей киноэкраны 20 лет назад, будут спущены в унитаз: за основу будут взяты оригинальные комиксы, и, может быть, нам наконец покажут в подробностях, как сумела четверка ползучих земноводных превратиться в драчливых и прыгучих пожирателей пиццы.