«Аватар-2» снимут под водой

Американский режиссер Джеймс Кэмерон после погружения на дно Байкала, которое он совершил в свой 56-й день рождения, заявил, что ему пришло в голову много идей относительно продолжения фильма "Аватар". Вероятнее всего, "Аватар-2" будет снят практически весь под водой. Напомним, создатель "Аватара" и "Титаника" на аппарате "Мир" погрузился на глубину более тысячи трехсот метров. Увиденное настолько впечатлило именитого режиссера, что он решил перенести это на экран. "Все, что я в своей жизни делаю из любопытства или когда занимаюсь исследованиями, путешествую в поисках новых ощущений и приключений, я воплощаю это как художник, автор в своих работах", - отметил кинорежиссер. Джеймс Кэмерон признался, что некоторые из животных, обитающих в океанских глубинах, которых он видел, совершая погружение, стали персонажами "Аватара". При этом добавил, что действие следующей части "Аватара" будет происходить в океане, где животные будут просто фантастическими. "Многие из них - это результат моих погружений", - цитируют Кэмерона "Вести.Ru". Кинорежиссер поделился, что, возможно, будет снят и фильм о Байкале, но для его создания необходимы серьезные предварительные исследования. "Если быть честным, каждое место, в которое ты приезжаешь, затрагивает твои чувства, становится частью тебя. Байкал - это одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал. Может быть в очередной серии "Аватара" когда-то в будущем вы увидите места, которые будут вам напоминать виды Байкала", - заключил Джеймс Кэмерон.