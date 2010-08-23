Постановщик «Пилы» разгадает тайну числа 11

Новым проектом Даррена Линн Боусмана, известного работой над тремя фильмами «Пилы», станет очередное кино из жанра ужасов. В картине «11.11.11» режиссер исследует тайну числа 11. Продюсером ленты выступит Уэйн Аллан Райс, на счету которого «День святого Валентина» и «Где моя тачка, чувак?». Уэйн очень заинтересовался фильмом «11.11.11», ведь это появилась отличная возможность добавить в свой послужной список картину совершенно иного жанра. К тому же, сверившись с календарем, Райс решил презентовать картину в тот день, на который и выпадает 11 ноября 2011 года – т.е. в пятницу. Что касается мистической стороны числа 11, то конспирологи утверждают, что такое сочетание цифр обязательно отразится на исторических событиях. Также говорится о том, что единицы – это символика ангелов, которые пытаются помочь человеку. По данным oKino.ua, Даррен уже занялся написанием сценария к ленте. В нем он рассказывает о существовании 11 райских врат. В мистический день в наше измерение из-за открытия врат попадет какое-то существо из другого мира. В фильме будет больше чего-то тайного, нежели крови и убийств. Картина будет напоминать «Незнакомцев» и «Знаки». Однако Боусман обещает, что «у феномена числа 11 будет жуткое значение». Для выхода картины в намеченный срок создатели должны развернуть производство ленты уже осенью этого года.