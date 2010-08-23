Брижит Бардо обещает ад

Давно забросившая кинокарьеру Брижит Бардо закатила очередной скандал на ровном месте. 75-летняя легенда в бешенстве – режиссер Кайл Ньюман вздумал снять о ней фильм, и парижанка грозит устроить настоящий ад, если тот сделает что-либо без ее ведома. Формально ББ лишь против того, что с ней вся эта затея не была согласована, а это – моветон. Но в действительности поводов для гнева у Брижит как минимум три, и все они далеки от официальной версии. Кайл – янки и ему всего 34 года, а молодой любитель гамбургеров просто не способен оценить ее тонкую душевную организацию. Во-вторых, парень надумал снять в главной роли жену, а та родилась в Небраске и также не в силах передать чувства настоящей француженки. Наконец, в-третьих и, полагаю, главных, Ньюман и не подумал предложить Бардо чек на крупную сумму для ее фонда защиты животных, а без этого к бывшей модели сейчас лучше не подходить… Французы, узнав об этой истории, напоминают, что скандалит ББ теперь постоянно – видимо, заняться нечем. Так, пару недель назад она приложила и первую леди Франции, и ее мужа. Карла Бруни, по мнению Бардо, невежа, потому что не поблагодарила за презентованную старушкой сумку, а Николя Саркози – пособник убийц, так как не запрещает проводящийся на юге Франции бой быков.