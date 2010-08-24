Украинцам покажут «Miss Universe-2010» на телеканале «Интер»

Телеканал «Интер» предлагает своим зрителям окунуться в мир красоты и совершенства. 24 августа в 00:50 на «Интере» пройдет трансляция самого престижного мирового конкурса красоты «Мисс Вселенная-2010». Конкурсантки из более чем 80-ти стран сразятся за звание самой красивой. Среди них представительница от Украины – 23-летняя Анна Пославская. Комментировать конкурс на «Интере» будет телеведущий Анатолий Бондаренко. «Мисс Вселенная» (Miss Universe) — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных в мире. В этом году он пройдет в Лас-Вегасе на территории роскошного отеля Mandalay Bay. Именно там соберутся самые красивые девушки мира, чтобы сразиться за корону победительницы и годовой контракт с организаторами конкурса. В прошлом году почетный титул и золотую корону завоевала Стефания Фернандес из Венесуэлы. Она и передаст корону Мисс Вселенной-2010 на сцене Mandalay Bay. Прямую трансляцию церемонии смогут посмотреть телезрители в 190 странах мира. Среди них и Украина - трансляцию самого престижного мирового конкурса красоты «Мисс Вселенная-2010» украинцы смогут посмотреть на телеканале «Интер» 24 августа в 00:50.