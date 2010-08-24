Ольга Бузова наехала на Бледанс

На днях на Ленинском проспекте произошла курьезная авария. Участницами ДТП стали две звезды экрана – актриса Эвелина Бледанс и телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Эвелина возвращалась поздно вечером после трудового дня, когда на дороге ее неожиданно подрезала иномарка. "Вдруг резко, поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто "бросается под колёса" разъярённый джип. Если бы интуитивно я не была уверенна, что за рулём девушка, подумала бы - "Вот он, оригинальный способ знакомства со звездой!!!", - поделилась в своем блоге Бледанс. Машина Эвелины практически не пострадала, а вот джип блондинки получил незначительные повреждения. "Разборок" удалось избежать, так как дамы скорее больше были рады неожиданной встрече на дороге, нежели переживали по поводу незначительного инцидента. "Пока блондинка кудахтала возле своей вмятины, я, с удивлением обследовав машину, поняла, что она "родилась в рубашке", - вспоминает актриса. - Видимо, удар пришёлся на так называемый "кенгурятник" (в Австралии - кенгуру, в России - блондинки), так что нам его пора в "блондинятник" переименовать. Но когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из "Дома-2", а за рулём была сменщица Ксении Собчак - Ольга Бузова". К слову сказать, Ольга, несмотря на свой небольшой водительский стаж, уже неоднократно попадала в мелкие ДТП. Совсем недавно она поменяла маленькое авто на большой джип, видимо, чтобы уверенней чувствовать себя на дороге.