Сэм Уортингтон станет Князем Тьмы

Режиссер Алекс Пройас готовит проект «Дракула: Год первый» («Dracula: Year Zero»). На главную роль в картине постановщик пригласил Сэма Уортингтона. По данным oKino.ua, актер сыграет правителя Валахии Влада III Цепеша. Именно этот исторический персонаж, существовавший реально, стал прообразом известного во всем мире Дракулы. Авторы картины намерены совместить настоящие факты из биографии Влада, а также выдуманные мрачные дополнения из «Дракулы» Брэма Стокера. Создатели представят фигуру вампира совершенно в ином свете, нежели это делали до них. Планируется, что производство фильма будет запущено только в 2011 году. Актеру Сэму Уортингтону предстоит выполнить обязательства перед авторами «Битвы Титанов» - он задействован в сиквеле. Также в планах Сэма значится второй «Аватар». Судя по этому, съемки «Дракулы» начнутся не раньше июня. Напомним, что на счету режиссера Алекса Пройаса такие проекты как «Я, робот», «Ворон», а также «Знамение».