Потап: Каменских проект не бросит

Композитор и продюсер Алексей Потапенко опроверг слухи о распаде дуэта с Настей Каменских. "Знаете, десять человек болтают на форумах в Интернете всякую чушь, а десять миллионов ходят на наши концерты и любят нас как дуэт. На самом деле «бедная» Настя ездит на «Порше Кайен» оранжевого цвета и чувствует себя суперзвездой. И сколько я ей ни говорил, чтобы она занялась сольным творчеством, Настя отвечает, что не хочет быть, как все, - она хочет быть оригинальной", - заявил Потап в интервью "Комсомольской правде в Украине". На вопрос, если Настя все таки захочет спеть без него, Потап ответил: "Она такого не скажет. Потому что баллада, исполненная дуэтом «Потап и Настя», будет круче. Пока что! Но, с другой стороны, мне нравится, что за Настю переживают. А переживать, я вас уверяю, смысла нет. Ну какой придурок бросит проект, когда он на пике популярности?"