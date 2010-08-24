Группа «Собаки Качалова» выпускает «Грязные ботинки»

Группа «Собаки Качалова» в своей московской студии завершает работу над альбомом «Грязные ботинки». Выход альбома намечен на октябрь 2010 года. Альбом включает десять пожалуй самых любимых слушателями песен из свердловского периода Макса Ильина, лидера группы. Ранее эти песни существовали только в чудовищных по качеству магнитофонных записях и в записанном за пять дней в 1994 году сольном акустическом альбоме Макс Ильин «Последний...». Диск был выпущен издателем только через два года после записи. Тогда уже появились «Собаки Качалова» и стали ротироваться по «Русскому радио», «Радио 101» и другим популярным на тот момент московским FM-станциям. Группа стремительно разваивалась и практически не использовала эти песни в своём концертном репертуаре. Тем не менее слушатели просят их исполнять, и во многих социальных сетях и файлообменниках эти песни выложены под брендом «Собак Качалова». Как говорит Макс Ильин: − Альбом "Последний" был сборником песен, неким итогом пятилетней работы. Записывал я его после годичного перерыва в музицировании, вызванного профессиональной травмой. За неимением на момент записи "Последнего" (август 1994) группы, да и технических возможностей её качественно фиксировать, тогда эти песни были записаны в акустическом варианте. Думаю, грядущая запись должна восстановить некую "историческую справедливость" и вернуть эти песни в фонотеки тех, кто любит их в более энергетическом звучании. Трек-лист: Грязные ботинки Дорога домой Мяч На высохших листьях Неправда Новый год Последний расстрел Чаепитие в горящем доме Цветы до утра Я просто улыбаюсь