Дженьюэри Джонс вернулась в «Люди Икс: Первый класс»

Режиссер Мэттью Вон, оттачивая актерский состав картины «Люди Икс: Первый класс», решил внести некоторые изменения. В частности, перемены коснулись персонажа Эммы Фрост. Долгое время эта роль была закреплена за Элис Ив, но теперь Мэттью решил вернуть в проект Дженьюэри Джонс. Эта актриса в основном перевоплощается в героев второго и третьего плана. Зрители знакомы с Джонс по сериалу «Безумцы», где она играла Бетти Дрейпер. По данным oKino.ua, Дженьюэри предстоит воплотить на экраны образ Эммы Фрост. Персонаж впервые появился в 1980 году – тогда Эмма именовалась Белой Королевой. Изначально эта героиня была отрицательной, но позже создатели отвели ей важную роль в команде Людей Икс. Особенностью Эммы является способность трансформироваться в алмаз. Читатели, знакомые с оригинальным комиксом, помнят Эмму по откровенным убранствам. Кроме Дженьюэри Джонс, недавно в проект утверждена Зои Кравиц – ей предстоит сыграть ангела. Актриса также согласилась на участие в производстве картины «Безумный Макс 4». Авторы «Людей Икс: Первый класс» нашли возлюбленную для профессора Ксавьера – ее сыграет Роуз Бирн. Она воплотит на экраны образ ведущего специалиста в области генетической мутации. Еще один новый участник в проекте – актер Оливер Плэтт, известный по фильму «2012». Ему досталась роль Человека в черном. Напомним, что в «Первом классе» сыграют такие актеры как Майкл Фассбендер, Николас Холт, Кевин Бэйкон, Джейсон Флеминг и другие.