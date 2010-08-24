Пэрис Хилтон намерена открыть собственную сеть отелей

Светская львица и наследница одной из самых крупных гостиничных групп - Пэрис Хилтон - хочет открыть собственную сеть отелей. "Теперь, когда я сделала все, что хотела, моим следующим шагом определенно будет открытие моих собственных отелей", - заявила Хилтон, слова которой приводит новостной портал Fox News. При этом она добавила, что хотела бы активнее проявить себя в сфере недвижимости. Пока, правда, неизвестно, имеет ли Пэрис права на использование одного из самых узнаваемых гостиничных брендов. Ни одна другая многофункциональная гостиничная торговая марка не представлена в таком количестве стран, как Hilton. Сегодня портфель группы включает более 530 отелей и курортов в 76 странах на шести континентах.