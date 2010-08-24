«Украина» подарит зрителям Веру, Надежду, Любовь

4 сентября в 18.00 на телеканале «Украина» состоится премьера многосерийного фильма «Вера. Надежда. Любовь». Это сага о семье выдающихся врачей, которым вера, надежда и любовь помогли пережить много испытаний. Действие фильма начинается во времена Великой Отечественной войны. 1945 год… Военный хирург Виктор Строев встречает известие о победе у операционного стола, спасая раненых. А дома его жена принимает в роддоме первых послевоенных детей. Она не знает, жив ли её муж, но ждёт, несмотря ни на что. И он возвращается, но не один. С ним – маленький немой мальчик, сирота, потерявший родителей во время бомбёжки. Много трудностей ждёт семью впереди. Но любовь сплотит супругов, и ничто не сможет их разлучить. Дети вырастут, а одна война сменится другой. И теперь уже Строев-младший в Афганистане спасает солдат. Дома его ждёт любящая жена, а с ней – спасённые мужем приёмные дети. В фильме задействована целая плеяда известных актеров - Мария Порошина, Дмитрий Харатьян, Евгения Дмитриева, Кирилл Плетнев, Алиса Гребенщикова, Анна Снаткина, Дарья Волга, Екатерина Вуличенко, Константин Карасик, Лаура Кеосаян, Жанна Эппле, Александр Константинов, Ирина Мельник, Ольга Олексий, Алексей Рудаков и другие. Режиссер фильма - Алексей Рудаков. Большая часть съемок сериала проходила в Украине – под Киевом и в Житомире.