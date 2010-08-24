Данелия доделает мультфильм «Кин-дза-дза» к лету 2011 года

Георгий Данелия заявил, что завершит работу над анимационной версией "Кин-дза-дзы" к лету 2011 года, сообщает ИТАР-ТАСС. Впервые информация о том, что Данелия планирует снять мультфильм, основанный на его же двухсерийной киноленте 1986 года, появилась еще в 2005 году. В 2006 году был назван предварительный срок завершения работы над проектом - 2008 год. В установленный срок мультфильм готов не был, однако Данелия сумел показать несколько эпизодов из него на фестивале в Ханты-Мансийске в феврале 2008 года. Данелия заявляет, что "не хотел, чтобы анимационный фильм походил на игровой". Мультипликационная "Кин-дза-дза" создается в смешанной технике. В ленте будет присутствовать как двухмерная, так и трехмерная анимация. Также известно, что сам Данелия озвучил в мультфильме одну из ролей.