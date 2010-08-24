Рыжий «Иванушка» показал младшего сына

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов воспитывает двоих детей. Сыновья Ваня и Тема совсем не похожи на своего звездного отца. Старший Ваня давно уже привык к вспышкам фотокамер, он часто ходит с Андреем на светские мероприятия, а вот младшего Тему родители прятали от журналистов 2,5 года. Журнал OK! устроил первую общую фотосессию для малыша, его брата и родителей. Оказалось, у него еще меньше общего с его отцом, чем у первого сына. "Когда Маша родила Ваню, я забежал в акушерскую, а там бабушка полы моет. – вспоминает певец. – Я смотрю на сына, и первое, что говорю: "Почему он не рыжий?!" А бабушка мне: "Хны много – покрасишь!" Почему оба не рыжие, не знаю. Значит, Манькины (супруга Андрея, - прим. Дней.ру) гены сильнее. Я-то ее полюбил не блондинкой, а шатенкой". Зато по характеру старший сын Ваня очень похож на отца, в отличие от младшего Темы, который "пошел" в маму. "Тема точно в меня, - гордо заявляет Маша. – Я по рассказам родителей никогда не ревела, если сама была виновата. Темка такой же: если он знает, что сам накосячил, никогда не будет закатывать истерику. А Ваня больше похож на Андрея". Старшему сыну Андрея Григорьева-Апполонова в декабре исполняется 7 лет, но родители пока не определили его в школу и решили дать ему еще год пожить беззаботной жизнью. "Сейчас у него все увлечения – это PSP, iPad, iPhone. Еще они рубятся с шурином в хоккей на пятиметровом пятачке в доме", - рассказывает отец семейства.