Американская певица Шерил Кроу выступит в Москве 27 октября

Американская певица, гитаристка, автор песен Шерил Кроу представит свой новый альбом 100 Miles From Memphis на первом выступлении в России в столичном клубе Arena Moscow 27 октября, сообщили РИА Новости организаторы. "Шерил Кроу впервые посетит Россию в рамках мирового тура в поддержку своего нового релиза 100 Miles From Memphis этого года", - сказала представительница организаторов. По ее словам, "помимо нового материала, конечно же, прозвучат лучшие композиции с предыдущих альбомов певицы, такие как All I wonna do, If It makes you happy и другие". На данный момент в гастрольном графике артистки Москва значится заключительным городом тура. Помимо России, Кроу также даст концерты в США, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландах и Дании. Шерил Кроу родилась 11 февраля 1962 года в Кеннете, штат Миссури в семье музыкантов. Родители поощряли детей в занятиях музыкой, и уже в 6 лет Кроу начала осваивать пианино, в 13 лет стала солисткой школьного хора, а в 14 взялась за сочинение песен. Помимо занятия музыкой, она возглавляла школьную танц-группу поддержки на спортивных соревнованиях. В 1986 году артистка переехала в Лос-Анджелес, где прошла прослушивание в бэк-группу Майкла Джексона, готовившегося к промо-туру Bad. В начале 1989 года 18-месячный марафон завершился, после чего Кроу вернулась к сочинению собственных композиций. Дискография девятикратной обладательницы премии "Грэмми" насчитывает 11 студийных альбомов и несколько DVD-дисков.