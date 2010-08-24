Анонсированы съемки новой серии «Восставшего из ада»

Как известно, студия братьев Вайнштейнов The Weinstein Company уже много лет работает над римейком знаменитого фильма ужасов "Восставший из ада", однако по разным причинам съемки картины постоянно откладываются. Как утверждает ресурс STYD, в настоящее время параллельно ведется подготовка к съемкам другого фильма из этой серии под названием "Восставший из ада: Откровения". Сценарий картины подготовлен Гэри Танниклиффом, который ранее работал над спецэффектами различных серий "Восставшего из ада". В режиссерском кресле окажется создатель фильма "Зеркала 2" Виктор Гарсиа. Пока неизвестно, выйдет ли фильм на экраны или будет выпущен на дисковых носителях.