Сэм Уортингтон станет Владом Дракулой

Сэм Уортингтон сыграет Влада Дракулу в новом фильме режиссера Алекса Пройаса "Dracula: Year Zero". Как сообщает ресурс Collider, съемки картины начнутся в июне 2011 года. По словам продюсера проекта Майка Де Луки, в эпоху особого внимания кинематографа к вампирам всех мастей, создатели картины намерены представить новый взгляд на биографию господаря Валахии и Трансильвании, ставшего прообразом знаменитого вампира. В картине Алекса Пройаса Дракула будет ревностным защитником отечества от турецкой экспансии. Не имея возможности остановить нашествие турок силой оружия, он отправляется в горы, пользующиеся весьма дурной славой у живущих у их подножия цыган, и обретает там некую страшную силу, которая будет наводить ужас на его врагов и обеспечит Дракуле его мрачную славу. Напомним, что в планах Уортингтона чрезвычайно много интересных проектов. В частности, он должен снять в сиквеле "Аватара", второй части "Битвы Титанов", сыграть главную роль в фантастическом фильме "Куотермейн" и в триллере "Последние дни американской преступности".