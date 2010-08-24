Миранда Керр подтвердила, что ждет ребенка от Орландо Блума

Австралийская супермодель Миранда Керр, в июле вышедшая замуж за актера Орландо Блума, подтвердила слухи о своей беременности, сообщает The Daily Mail. Манекенщица призналась, что находится уже на пятом месяце. "Да, я беременна. Срок - четыре месяца", - приводит издание отрывок из откровенного интервью Керр, которое модель дала испанскому Vogue. Отцом ребенка, по словам Миранды, является ее муж Орландо Блум. Кроме того, девушка рассказала, что охотно вернется в модельный бизнес после рождения малыша. Одна из "ангелов" Victoria's Secret Миранда Керр и голливудский актер Орландо Блум познакомились в 2007 году, и вскоре у них завязался роман. Слухи о помолвке пары в СМИ появлялись не раз, однако все время оказывалось, что эта информация не соответствует действительности. В июне 2010 года влюбленные наконец официально обручились. А уже в июле пара поженилась тайком, причем столь скорая и секретная свадьба сразу "обросла" массой слухов об "интересном положении" модели. До знакомства с Керр Блуму приписывали романы с актрисами Умой Турман, Кирстен Данст, Сиенной Миллер, Джессикой Биль, Пенелопой Крус и Наоми Харрис.