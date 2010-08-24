Мадонне предложили открыть постоянное шоу в Лас-Вегасе

Мадонна ведет переговоры о создании постоянного шоу в Лас-Вегасе, сообщает Contactmusic.com. Если переговоры с певицей пройдут успешно, Мадонна последует примеру Элтона Джона, Силин Дион, Шер и Барбары Стрейзанд, которые заработали на серии концертов в Лас-Вегасе большие гонорары. Подписав контракт на пять лет резиденции в Лас-Вегасе, Мадонна может заработать около миллиарда долларов. Это, в свою очередь, сделает 52-летнюю певицу самой высокооплачиваемой женщиной в мире. В настоящее время ее состояние оценивается в 300 миллионов долларов, занимая четвертое место в рейтинге после телеведущей Опры Уинфри, писательницы и телеведущей Марты Стюард и автора книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг. Пока не известно, будет ли возможным для Мадонны создать постоянное шоу в Лас-Вегасе, учитывая, что у нее подписан контракт на десять лет с промоутерской компанией Live Nation. В настоящее время исполнительница занимается подбором танцоров для своего предстоящего турне, которое стартует осенью 2011 года. Напомним, что предыдущие гастроли Мадонны Sticky and Sweet, завершившиеся в сентябре 2009 года, принесли певицы доход в рекордные 408 миллионов долларов.