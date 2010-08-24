Сценарист «Сокровища» снимет роуд-муви

Сценарист Джеффри Флетчер, отхвативший Оскара за написание "Сокровища", отбирает актеров для своего режиссерского дебюта под названием "Вайолет и Дэйзи" (Violet & Daisy). Издание LA Times утверждает, что к проекту уже приаттачены Сорша Ронан и Кэри Маллиган, к которым вот-вот присоединятся Брюс Уиллис и Дэнни Трэхо. Во всяком случае, переговоры на эту тему активно ведутся. Фильм описывается как современный роуд-муви, этакий микс из "Тельмы и Луизы", "SuperПерцев"и щепотки "Криминального чтива"". Остальные подробности держатся в секрете, но несложно догадаться, что в центре сюжета окажутся две путешествующих на автомобиле молодых героини, испытывающих проблемы то ли с мужчинами, то ли с законом. А может, с тем и другим одновременно. Съемки картины намечены на эту осень.