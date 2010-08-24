Дочь Мика Джаггера разделась для рекламной кампании Hudson Jeans

Красавица-дочь Мика Джаггера (Mick Jagger) и Джерри Холл (Jerry Hall) Джорджия Мэй Джаггер (Georgia May Jagger) еще на сезон продлила контракт с популярной джинсовой маркой Hudson и в очередной раз снялась в откровенной черно-белой рекламной кампании. Девушка с обложки журнала Vogue, признанная открытием прошлого года и одной из самых перспективных фотомоделей последних лет, поработала вместе с креативным директором Hudson Jeans Беном Тавернити (Ben Taverniti) и фотографом Марио Сорренти (Mario Sorrenti). «Джорджия Мэй идеально воплощает собой дух бренда Hudson, – заявил Тавернити в интервью журналистам. – Ей даже не нужно стараться, это ее естественное состояние. Она невероятно харизматична». Новые фотографии, демонстрирующие последние новинки от Hudson из классической и капсульной коллекций, были сделаны в нью-йоркском особняке Aldor Manor, выдержанном в стиле итальянского Ренессанса.